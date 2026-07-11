MacRumors: на Apple Watch приходится 90% рынка часов с ИИ

На смарт-часы Apple Watch пришлось около 90% мировых поставок устройств с поддержкой Edge AI (искусственного интеллекта, работающего непосредственно на устройстве без обращения к облачным серверам) в первом квартале 2026 года.
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