Как заказать онлайн замену водительского удостоверения

Онлайн-заказ на замену водительского удостоверения 1995, 2008, 2015, 2019 годов выпуска на новое водительское удостоверение осуществляется на основании электронного заявления владельца водительского удостоверения.
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