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Кит ударил мужчину хвостом в лодке и чуть не убил

Кит ударил мужчину хвостом в лодке и чуть не убил

Полиция австралийского штата Квинсленд сообщает, что мужчина оставался в своей лодке после того, как кит ударил его хвостом в водах близ Кулангатты Как передает Australian Associated Press, мужчина получил серьезные травмы после того, как его ударил кит, когда он находился в лодке в водах недалеко от границы Квинсленда и Нового Южного Уэльса.

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