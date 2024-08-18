Кит ударил мужчину хвостом в лодке и чуть не убил

Полиция австралийского штата Квинсленд сообщает, что мужчина оставался в своей лодке после того, как кит ударил его хвостом в водах близ Кулангатты Как передает Australian Associated Press, мужчина получил серьезные травмы после того, как его ударил кит, когда он находился в лодке в водах недалеко от границы Квинсленда и Нового Южного Уэльса.