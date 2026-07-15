Новак заявил о наполнении внутреннего рынка России дизельным топливом

Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом, все необходимые объёмы будут поставлены в регионы, чтобы обеспечить уборочные работы сельскохозяйственных товаропроизводителей, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
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