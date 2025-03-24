Царьград Коллаж Царьграда Диаспоры построили в России своё "государство" - анклав, где ходят сумасшедшие деньги.
Диаспоры построили в России своё "государство": Анклав, где ходят сумасшедшие деньги
Комментарии
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Tania Еременко
Ненавижу этих тв-й, а о диаспорах не могу больше даже слышать. Вон! Вон! Вон их всех! Наших - русских резали у себя. а мы с ними почему нянчимся?
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6 час.
Владислав Владислав
Надо выгнать из России ВСЕХ наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!
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4 час.
Владислав Владислав
Хорошо пишите!
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4 час.
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