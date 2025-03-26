Жители Ямала смогут летать в Саратов из Нового Уренгоя

Аэропорт имени И. М. Губкина в Новом Уренгое перейдет на весенне-летнее расписание с 30 марта. Новым направлением сезона станет Саратов, обслуживать авиарейс будет компания Red Wings, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
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