Жители Ямала смогут летать в Саратов из Нового Уренгоя

Аэропорт имени И. М. Губкина в Новом Уренгое перейдет на весенне-летнее расписание с 30 марта. Новым направлением сезона станет Саратов, обслуживать авиарейс будет компания Red Wings, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.