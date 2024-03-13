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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Любишь жареный картофель? Научись готовить и подавать его совершенно по-новому. Попробовала — всё равно, что в ресторане побывала…

Вам никогда раньше не приходило в голову, почему мы так любим картофель? Особенно жареный. Может, за его хрустящую корочку и остроту, чувство сытости, которое он гарантирует, или за то, что это незатейливое блюдо готовится на раз-два? У каждого своя веская причина.

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