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А. Емельяненко: «Уйду, когда меня поломают или убьют на ринге»

А. Емельяненко: «Уйду, когда меня поломают или убьют на ринге»

39-летний российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал интервью, в котором ответил на вопрос о том, сколько он еще планирует драться.

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