Аналитик Джатрас назвал Трампа центром раскола американского общества

Global Look Press/Annabelle Gordon/Keystone Press Agency Соединенные Штаты – расколотое государство, а экс-президент страны Дональд Трамп является катализатором этого, заявил РЕН ТВ политический аналитик, бывший советник конгресса США Джеймс Джатрас.
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