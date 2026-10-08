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Праздники 9 октября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

Праздники 9 октября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

9 октября 2026 года празднуют Всемирный день почты и Всемирный день яйца. В России это День разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ и День Специальной пожарной охраны МЧС России.

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