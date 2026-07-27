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Инвестор Шостак допустил освобождение нефти из России от санкций США

Инвестор Шостак допустил освобождение нефти из России от санкций США

Администрация США может вновь рассмотреть возможность временного смягчения санкций против российской нефти, если ситуация на мировом энергетическом рынке продолжит оказывать давление на цены топлива внутри страны.

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