Инвестор Шостак допустил освобождение нефти из России от санкций США

Администрация США может вновь рассмотреть возможность временного смягчения санкций против российской нефти, если ситуация на мировом энергетическом рынке продолжит оказывать давление на цены топлива внутри страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии