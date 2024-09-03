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Израильский телеканал: ХАМАС завербовал около 3000 новых боевиков

Израильский телеканал: ХАМАС завербовал около 3000 новых боевиков Уже одиннадцатый месяц идут бои в секторе Газа, а израильская армия, обладающая всем современным вооружением и поддержкой Запада во главе с США, так и не смогла достичь двух главных целей, объявленных в начале войны с боевиками ХАМАС, вооруженными в основном автоматами и гранатомётами – освобождение.

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Комментарии
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Маша Иванова
Бедный Хамас палестинцев-а кто ж его субсидирует???????????
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19 час.

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