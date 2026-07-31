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Аргументы и Факты

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Самолёты НАТО падают на Украину: генерал раскрыл детали дерзкой операции

Самолёты НАТО падают на Украину: генерал раскрыл детали дерзкой операции

Украинская армия потеряла два истребителя F-16 за последние два месяца, ситуация с оснащением авиации на Украине близка к критической, заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии aif.

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