Самолёты НАТО падают на Украину: генерал раскрыл детали дерзкой операции

Украинская армия потеряла два истребителя F-16 за последние два месяца, ситуация с оснащением авиации на Украине близка к критической, заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии aif.
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