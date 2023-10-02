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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Соболев хамит, бьет исподтишка. Нельзя на него рассчитывать как на бойца. Он подводит команду в важные моменты». Экс-гендиректор «Спартака» Первак о форварде

«Соболев хамит, бьет исподтишка. Нельзя на него рассчитывать как на бойца. Он подводит команду в важные моменты». Экс-гендиректор «Спартака» Первак о форварде

В матче с «Крыльями Советов» (0:4) форвард «Спартака» получил 4-ю желтую карточку в сезоне Мир РПЛ и пропустит игру 11-го тура с ЦСКА.

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