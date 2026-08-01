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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков согласовал контракт с «Галатасараем». Турки начали переговоры с «Локомотивом» (Ягыз Сабунджуоглу)

Алексей Батраков согласился перейти в «Галатасарай». Полузащитник « Локомотива » согласовал условия контракта с турецким клубом, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.

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