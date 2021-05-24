Европейцы готовят Белоруссии судьбу Украины

С момента пошедших 9 августа 2020 года президентских выборов Белоруссии прошло более 9 месяцев. За это время в стране изменилось многое, но неизменным осталось одно – власть по-прежнему находится в руках непризнанного на Западе Александра Лукашенко.
С момента пошедших 9 августа 2020 года президентских выборов Белоруссии прошло более 9 месяцев. За это время в стране изменилось многое, но неизменным осталось одно – власть по-прежнему находится в руках непризнанного на Западе Александра Лукашенко.
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