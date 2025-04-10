Кинолог Голубев объяснил, почему собака может отказываться от прогулки

Среди причин депрессия и стресс Собака — активное животное. Отказ питомца выходить на улицу ставит в тупик многих владельцев, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
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