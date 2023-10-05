Боец UFC Ковингтон заявил, что Махачев не перейдет полусредний вес

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон заявил, что россиянин Ислам Махачев не перейдет в полусредний вес, несмотря на желание подраться с победителем поединка между Ковингтоном и Леоном Эдвардсом, передает MMA Junkie.
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