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Боец UFC Ковингтон заявил, что Махачев не перейдет полусредний вес

Боец UFC Ковингтон заявил, что Махачев не перейдет полусредний вес

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон заявил, что россиянин Ислам Махачев не перейдет в полусредний вес, несмотря на желание подраться с победителем поединка между Ковингтоном и Леоном Эдвардсом, передает MMA Junkie.

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