Отключение электроэнергии в х. Дурновском ⚡️⚡️⚡️ ул. Степная, 24-34, ул. Казачья, 35-60, медпункт… NOVO_TODAY подписаться.
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Отключение электроэнергии в х. Дурновском ⚡️⚡️⚡️ ул. Степная, 24-34, ул. Казачья, 35-60, медпункт… NOVO_TODAY подписаться.