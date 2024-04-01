В ГИБДД Крыма предупредили – вождение мотоцикла ведет к смерти

Предупреждение связано с гибелью 18-летнего водителя двухколесного транспортного средства. Авария случилась на днях ночью – парень на мощном байке мчался из города Саки в Евпаторию, но не справился с управлением и разбился, ударившись о дорожный отбойник.
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