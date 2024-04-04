«Они сравнивают себя с Илоном Маском». Молодежь с обычной работой считает себя ничтожной. Как соцсети ломают им психику?

В сети набирает популярность новый тренд под названием денежная дисморфия: миллениалы и зумеры, которые ходят на «обычную» работу и получают среднюю зарплату, считают себя бедными и испытывают тревогу за свое будущее.
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