Западные СМИ заполоняют панические настроения. Всё из-за ситуации в Израиле. Дело в том, что Америку окончательно перестали бояться.
Гегемон на глиняных ногах: Один удар ХАМАС – и Pax Americana содрогнулся
Комментарии
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Samarium
Все имеет свое начало и все имеет свой конец....так и гегемонией пиндосов в мире.... Конец ей наступает последовательно и неотвратимо....
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3 н.
реванш
Самое главное что это можно было понять и начать делать то что надо а не СОПЛИ ЖЕВАТЬ, наша бездарная внешняя политика...
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3 н.
Misha Glusch
Техас должен вернуться в родную гавань!
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1 н.
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