Гегемон на глиняных ногах: Один удар ХАМАС – и Pax Americana содрогнулся

Все имеет свое начало и все имеет свой конец....так и гегемонией пиндосов в мире.... Конец ей наступает последовательно и неотвратимо....

реванш

Самое главное что это можно было понять и начать делать то что надо а не СОПЛИ ЖЕВАТЬ, наша бездарная внешняя политика...