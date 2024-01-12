Соединенные Штаты размещают оружие в Финляндии. Своими действиями они пытаются спровоцировать конфликт с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х* (бывшая Twitter).
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