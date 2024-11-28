Маск назвал содержантом украинских олигархов сотрудника Белого дома

Американский предприниматель Илон Маск обвинил в Александра Виндмана – бывшего сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и свидетеля по делу об импичменте вновь избранного президента США Дональда Трампа – в том, что его содержат украинские олигархи.
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