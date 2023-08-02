Очередное "мирное шоу" теперь в Саудовской Аравии. Запад готовит капитуляцию

ПРОСТО О СЛОЖНОМ Интересные ребята на Западе. Вечно они путаются в названиях. Вот и в этот раз свою возможную сходку по выработке условий сдачи России, зачем-то называют мирными переговорами.
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