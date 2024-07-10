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Царьград

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Несколько городов Свердловской области признали опасными из-за загрязнения почвы

Несколько городов Свердловской области признали опасными из-за загрязнения почвы

Согласно обзору Росгидромета, земля в группе опасных городов отравлена различными металлами.Несколько городов Свердловской области признали опасными из-за того, что их почва загрязнена металлами.

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