Гумпомощь для участников СВО нашли на свалке на границе ДНР и Ростовской области

До пункта назначения не доехали одежда, медикаменты и письма для военнослужащих.На свалке в населенном пункте между Донецкой Народной республикой и Ростовской областью была обнаружена партия гуманитарной помощи, предназначенной для бойцов СВО.
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