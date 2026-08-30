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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Циньвэнь Чжэн пожертвовала 1 млн юаней пострадавшим от стихийного бедствия в Тибете

Олимпийская чемпионка-2024 Циньвэнь Чжэн пожертвовала миллион юаней (около 148,7 тысяч долларов) на помощь пострадавшим от стихийного бедствия в Тибете.

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