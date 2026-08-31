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Царьград

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Возвращение Валерия Леонтьева в Россию не обошлось без скандала. "Я тебе сейчас так дам, улетишь отсюда!"

Возвращение Валерия Леонтьева в Россию не обошлось без скандала. "Я тебе сейчас так дам, улетишь отсюда!"

Возвращение Валерия Леонтьева в Россию оказалось куда громче, чем можно было ожидать. Артист снова вышел на сцену, но за кулисами его появление сопровождалось скандалом — на журналистов набросился директор певца.

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