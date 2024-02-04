В Архангельске завершился престижный всероссийский турнир по теннису

В теннисном центре «Амео-спорт» успешно прошли всероссийские состязания «Белое море» среди юношей и девушек в возрасте до 15 летУчастие в этом престижном турнире приняли 78 спортсменов из 18 регионов России.
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