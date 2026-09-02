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62ИНФО | Новости Рязани

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Владимир Путин поздравил рязанского гребца Захара Петров с победой на чемпионате мира

Владимир Путин поздравил рязанского гребца Захара Петров с победой на чемпионате мира

Как отметил глава государства, российские гребцы достойно представили страну на соревнованиях, в очередной раз подтвердив высокий авторитет отечественной школы гребли.

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