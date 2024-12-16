Си Цзиньпин вдохновился романом Чернышевского «Что делать?»

Китайский лидер особенно обратил внимание на персонажа Рахметова.Аналитики из Garnaut Global Джон Гарно и Сэм Четвин Джордж отметили, что русский роман повлиял на председателя Китая Си Цзиньпина, о чем они написали в статье для The New York Times.