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Происшествия

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В Удмуртской Республике состоялось торжественное открытие VI Международного турнира по мини-футболу среди силовых структур памяти Льва Яшина

В Удмуртской Республике состоялось торжественное открытие VI Международного турнира по мини-футболу среди силовых структур памяти Льва Яшина

Сегодня, 6 сентября, на стадионе спорткомплекса «Динамо» в Ижевске состоялась торжественная церемония открытия VI Международного турнира по мини-футболу среди силовых структур, посвященного памяти Льва Ивановича Яшина — единственного в истории вратаря, удостоенного «Золотого мяча».

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