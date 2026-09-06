В Удмуртской Республике состоялось торжественное открытие VI Международного турнира по мини-футболу среди силовых структур памяти Льва Яшина

Сегодня, 6 сентября, на стадионе спорткомплекса «Динамо» в Ижевске состоялась торжественная церемония открытия VI Международного турнира по мини-футболу среди силовых структур, посвященного памяти Льва Ивановича Яшина — единственного в истории вратаря, удостоенного «Золотого мяча».
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