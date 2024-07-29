По методу Пифагора: как запомнить все самое лучшее в жизни до мельчайших деталей

Отпуск, к сожалению, всегда проходит быстро. И даже если он был наполненным впечатлениями и замечательным во всех отношениях, спустя всего несколько лет приходится изрядно напрячь память, чтобы вспомнить какой-то интересный случай, ощущение или важный разговор.