Песков: Зеленский заговорил о компромиссах после слов Путина о ящике Пандоры

Efrem Lukatsky/AP/TASS Готовность главы киевского режима Владимира Зеленского к компромиссам появилась после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Киев открыл ящик Пандоры.
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