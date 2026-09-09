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Песков: Зеленский заговорил о компромиссах после слов Путина о ящике Пандоры

Песков: Зеленский заговорил о компромиссах после слов Путина о ящике Пандоры

Efrem Lukatsky/AP/TASS Готовность главы киевского режима Владимира Зеленского к компромиссам появилась после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Киев открыл ящик Пандоры.

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