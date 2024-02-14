Красавица-дочка, муж и друзья: Гринева отметила с близкими 51-летие

Актриса показала, как прошёл её личный праздник. Ирина Гринева с мужем и дочкой предоставлено Пресс-службойАктриса Ирина Гринева отметила день рождения, пригласив друзей на камерный ужин во французском ресторане известного шеф-повара Эрика Ле Прово, который уже много лет, с начала 90-х живет и работает в Москве.
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