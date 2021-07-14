РЕН ТВ Новости

194 433 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    А каков был ответ? Где Солнцепек?Украина обстрелял...
  • Александр
    Надо с договороспособным Талибаном перекашлять.Лавров призвал за...
  • Александр
    Не церковь, а секту сатанистов на манер исламистских формирований.Лавров: США созда...

Врач назвал максимально возможный перерыв между дозами вакцины

Главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе назвал максимально возможный перерыв между введением первого и второго компонентов вакцины от коронавируса, а также рассказал, в каком случае полный курс вакцинации может быть растянут по времени.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх