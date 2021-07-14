Врач назвал максимально возможный перерыв между дозами вакцины

Главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе назвал максимально возможный перерыв между введением первого и второго компонентов вакцины от коронавируса, а также рассказал, в каком случае полный курс вакцинации может быть растянут по времени.
Главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе назвал максимально возможный перерыв между введением первого и второго компонентов вакцины от коронавируса, а также рассказал, в каком случае полный курс вакцинации может быть растянут по времени.
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