Ребенок получил ранение при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Также в больнице скончалась раненая женщинаТакже в больнице скончалась мирная жительницаДвухлетняя девочка получила ранение в результате обстрела Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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