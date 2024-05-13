Разработчики Horizon Forbidden West рассказали про создание эпической битвы с Гором О...

Разработчики Horizon Forbidden West рассказали про создание эпической битвы с ГоромОтмечая первую годовщину выхода дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West, разработчик Guerrilla Games выпустила новый трейлер, в котором рассказывается о том, как создавалась эпическая битва с Гором в игре.
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