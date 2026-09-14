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«Букмекеры в телефоне 24 часа в день»: вылечат ли в России жертв ставок на спорт

«Букмекеры в телефоне 24 часа в день»: вылечат ли в России жертв ставок на спорт

Государство впервые признало лудоманию болезнью и запустило самозапрет. Игроманы говорят, что «главное — играть с умом» и продолжают ставить.

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