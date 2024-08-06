Базу США в Ираке обстреляли ракетами, есть раненые

Официальный представитель Пентагона подтвердил, что авиабаза Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, где размещены военнослужащие США, подверглась ракетному обстрелу, и несколько американских военнослужащих получили ранения.
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