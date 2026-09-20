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Глухонемого удалили за споры с судьей в матче «Реала»: за это абсурдное решение реф был наказан

Глухонемого удалили за споры с судьей в матче «Реала»: за это абсурдное решение реф был наказан

Отстранили пожизненно.Дамир Десница родился в хорватском Оброваце в 1956-м. Врачи сразу признали мальчика глухим.

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