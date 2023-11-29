Индекс Crypto Fear синхронизировал динамику с биткоином

Инновационный индекс Crypto Fear & Greed Index синхронизировал динамику тренда с ростом Bitcoin. Индикатор страха и жадности поднялся до отметки 73 пункта, при наличии годовых максимумов на отметке 74 пункта.
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