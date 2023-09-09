7 классных вопросов про Льва Толстого из «Что? Где? Когда?», на которые не смогли ответить знатоки, а вы точно можете

Для тонких не знатоков, а интеллектуалов! Преступление не знать, что в этот день, 9 сентября (по новому стилю) 1828 года родился царь зверей российской литературы — Лев Толстой! Мы было хотели назначить наказание по методу Карлсона — семь тестов из одного вопроса, но под влиянием праздничного настроения внезапно для себя размякли, рассиропились — и дарим вам один тест из семи вопросов! Все они классные и прекрасные, в первую очередь тем, что не требуют побуквенного знания творчества Льва нашего Николаевича, а требуют смекалки и сообразительности!Ответить на них пытались знатоки «Что? Где? Когда?», однако все семь раз терпели неудачу.