Депутат МГД: В столице поручения президента по развитию спорт инфраструктуры активно исполняются

Москва реализует поручения президента по строительству социальных и спортивных объектов Власти Москвы уже начали исполнять поручения президента России Владимира Владимировича Путина, которые он дал во время послания Федеральному Собранию, по увеличению количества социальных и спортивных объектов.
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