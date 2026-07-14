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Царьград

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Погода в Нижнем Новгороде: +21°C и краткие дожди 14 июля

Погода в Нижнем Новгороде: +21°C и краткие дожди 14 июля

Во вторник, 14 июля, метеорологическая обстановка в столице Приволжья начнёт постепенно улучшаться. Согласно информации сервиса «Яндекс Погоды», прогнозируется сокращение количества осадков и повышение температурных показателей.

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