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Спутникам Starlink приходится постоянно уворачиваться от столкновений: они выполнили рекордные 355 тысяч маневров за год

Спутникам Starlink приходится постоянно уворачиваться от столкновений: они выполнили рекордные 355 тысяч маневров за год

Рост спутниковой группировки заставляет аппараты SpaceX все чаще уклоняться от космического мусора и других объектовСпутники Starlink за последние 12 месяцев выполнили более 355 тысяч маневров уклонения от потенциальных столкновений с космическим мусором и другими космическими аппаратами.

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