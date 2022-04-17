Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК

Ведомство считает недопустимым ограничение доступа к государственным СМИ РоссииРоскомнадзор потребовал от корпорации Google LLC срочно разблокировать каналы региональных филиалов Всероссийской государственной телекомпании (ВГТРК) на YouTube.
Ведомство считает недопустимым ограничение доступа к государственным СМИ РоссииРоскомнадзор потребовал от корпорации Google LLC срочно разблокировать каналы региональных филиалов Всероссийской государственной телекомпании (ВГТРК) на YouTube.
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