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Царьград

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Нижегородцам рассказали о симптомах атипичной пневмонии

Нижегородцам рассказали о симптомах атипичной пневмонии

В мире сейчас наблюдается вспышка микоплазменной инфекции, поэтому основной поток пациентов сегодня с связан атипичными (микоплазменными) пневмониями, рассказал пресс-секретарь Нижегородского госуниверситета Алексей Никонов в соцсети «ВКонтакте».

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