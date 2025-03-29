Оставшаяся в Курской области группировка Вооруженных сил Украины находится в критической ситуации. Соответствующее заявление сделал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, информирует ТАСС.
Алаудинов: оставшаяся в Курской области группировка ВСУ в критической ситуации
Комментарии
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Лариса Галахова
Оставшихся нужно не просто выдавить, а уничтожить полностью. Нашим ребятам ангела-хранителя!
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13 час.
Владимир Бурнос
Так уже Апти их там раз пять всех, окружил, взял в полу кольцо, мешок и уничтожил. И как они опять в атаку идут и как контатакуют.
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11 час.
Константин Сорокин
Пообещали Трамполине помиловать хохлотварей. Ну и ладушки, не складывают оружие, не поднимают вверх гробокопалки - всё, в зажмур к ебеням. Всех. ИМХО
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9 час.
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